15.05.2020 (17:00)

В Ростове-на-Дону завершили строительство многофункционального медицинского центра Минобороны России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ростове-на-Дону завершили строительство многофункционального медицинского центра Минобороны России

В Ростове-на-Дону прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию многофункционального медицинского центра Минобороны России.

Накануне командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников проверил готовность объекта и оценил его оснащенность.

Строительство двухэтажного корпуса медицинского центра на 160 койко-мест в Ростове-на-Дону началось в середине марта. Силами подрядных организаций Военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации, а также подразделений инженерных войск ЮВО на территории 1602-го окружного клинического военного госпиталя возведен автономный медицинский корпус, на базе которого возможно проводить широкий спектр диагностических и лечебных мероприятий, включая хирургические операции и лечение осложнений, вызванных вирусными заболеваниями.

Ежедневно в круглосуточном режиме строительные работы выполняли более 1000 специалистов. Для выполнения работ в среднем каждый день было задействовано порядка 50 единиц строительной техники, включая экскаваторы, погрузчики, краны, самосвалы, асфальтоукладчики и др.

Возведение центра выполнялось с применением высококачественных материалов с использованием быстровозводимых конструкций. Общая площадь корпуса составляет более 12 тыс. кв. м на участке в 1,6 га. Для возведения трех его блоков и пункта дезинфекции техники потребовалось около 7 тыс. кв. м сендвич-панелей, более 500 т арматуры и металлоконструкций, свыше 800 кубометров бетона.

Многофункциональный медицинский центр имеет запас необходимых лекарственных препаратов и полностью обеспечен современным медоборудованием, включающим аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерный томограф, аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации,. В составе центра предусмотрено 20 реанимационных мест.

На сто процентов укомплектован штат медицинского персонала центра, подобранные специалисты прошли дополнительное обучение на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Специализированную медицинскую помощь в новом медцентре в случае необходимости сможет получать и гражданское население.

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