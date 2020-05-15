15.05.2020 (16:52)

С начала года более 170 военнослужащих ЦВО в Новосибирске обеспечены жилыми помещениями

Сотрудники 2-го отдела ФГКУ «Центррегионжилье» продолжают обеспечивать жильем военнослужащих в режиме самоизоляции. За 4,5 месяца текущего года в Новосибирской области жилыми помещениями обеспечены более 170 военнослужащих.

Как отметила начальник 2-го отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Зинаида Черных, по состоянию на 15 мая 2020 года постоянными жилыми помещениями обеспечен 61 военнослужащий, в том числе путем перечисления жилищной субсидии — 60 (из них 16 многодетных семей), готовым жильем (квартирой) на основании решения о предоставлении жилых помещений в собственность бесплатно — один военнослужащий, ему предоставлена квартира в Санкт-Петербурге. Максимальная сумма перечисленной жилищной субсидии на семью военнослужащего составила 15 млн 563 тыс. 897 руб.

Работа по обеспечению постоянным жильем продолжается, на учет поставлено 53 военнослужащих. Кроме этого, специализированными жилыми помещениями обеспечены 111 военнослужащих и шесть человек гражданского персонала Минобороны России. В список на обеспечение служебными жилыми помещениями включены 173 военнослужащих.

С начала 2020 года в Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации для включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы (НИС) были направлены документы на 121 военнослужащего, включены в реестр НИС — 452 (с учетом направленных в 2019 году); а также на 95 военнослужащих, изъявивших получить целевой жилищный заем, 94 — получили свидетельства на целевой жилищный заем.

Работа в условия режима самоизоляции проходит с соблюдением всех установленных санитарных норм и эпидемических требований.

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