15.05.2020 (16:40)

В армейском корпусе Северного флота проходят занятия по воздушно-десантной подготовке

Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений бригады морской пехоты и мотострелковых бригад сухопутных и береговых войск Северного флота выполняют программу воздушно-десантной подготовки за зимний период обучения.

Прыжки выполняются в Мурманской области над территорией военных полигонов с борта вертолёта Ми-8 авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Десантники совершают прыжки в различном диапазоне высот, но в основном до 1 километра.

При совершении прыжков применяются десантные системы Д-6, Д-10 предназначенные для массового десантирования, парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2» предназначенные для десантирования групп специального назначения.

В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отрабатывают практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием. После приземления они отрабатывают боевые навыки по обороне района высадки, захвату и удержанию укрепленных огневых точек.

Выполнению практических прыжков с парашютом предшествовала серьезная подготовка десантников на наземных тренажерах. С началом зимнего периода обучения военнослужащие изучили характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта. Практические элементы выхода из самолета и приземления они отработали на универсальном парашютном тренажере.

За зимний период обучения в прыжках было задействовано более 700 военнослужащих подразделений бригады морской пехоты, отдельной мотострелковой бригады и отдельной мотострелковой бригады арктической из них впервые совершили прыжки 100 военнослужащих по контракту и 20 военнослужащих по призыву.

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