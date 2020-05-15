15.05.2020 (16:00)

Многофункциональный медицинский центр в Калининграде построен и готов к приему пациентов

На базе ФГБУ «1409 Военно-морской клинический госпиталь МО РФ» в г. Калининграде завершено строительство многофункционального медицинского центра на 100 коек. Общая площадь объекта более 6.5 тыс. квадратных метров, в нём учтены все требования по оказанию специализированной помощи больным с различной инфекционной патологией, включая новую коронавирусную инфекцию.

Новый медцентр Минобороны России позволит обеспечить необходимой медицинской помощью до 200 пациентов в месяц как из числа военнослужащих, так и, в случае необходимости, гражданского населения. Так как многофункциональный медицинский центр построен на базе специализированного многопрофильного лечебного учреждения, имеющего подготовленных специалистов и необходимую материальную базу, при необходимости, коечная емкость центра может быть увеличена на 30 процентов.

Центр оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерным томографом, аппаратом экстракорпоральной мембранной оксигенации и другим современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать медицинскую помощь на самом современном уровне. Всего было поставлено более 1 тысячи 500 единиц специального медицинского оборудования. В составе центра предусмотрено 10 реанимационных мест.

В многофункциональном центре создан необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Штат центра, включающий 130 должностей, в том числе 27 врачей, укомплектован на 100%. Все врачи прошли дополнительную подготовку в Военно-медицинской академии.

Медицинский центр был возведен специалистами военного ведомства за 56 суток. Многофункциональный медицинский центр в Калининграде строился с середины марта, работы на объекте велись круглосуточно и без выходных. В три смены на объекте были задействованы более 500 строителей и свыше 100 единиц различной строительной техники.

Строительные материалы, медицинское оборудование и спецтехника для строительства медицинского центра доставлялись, в том числе самолетами военно-транспортной авиации ВКС России и кораблями Балтийского флота.

После окончания пандемии в данном центре возможно оказание помощи пациентам с терапевтической и инфекционной патологией с использованием имеющегося лечебно-диагностического оборудования.

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