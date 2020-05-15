15.05.2020 (14:20)

Завершено строительство военного многофункционального медицинского центра в селе Анастасьевка Хабаровского края

В период эпидемии коронавирусной инфекции приоритетной задачей государства является обеспечение безопасности граждан. В целях сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения руководством страны принято решение о возведении в военных округах многофункциональных медицинских центров.

Перед специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России стояла сложнейшая задача — в рекордно короткий срок построить 16 медицинских центров модульного типа, которые являются лечебно-диагностическими подразделениями госпиталей и предназначены для оказания специализированной медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями.

На территории Восточного военного округа — в селе Анастасьевка Хабаровского края — возведен самый большой медцентр — на 200 мест.

С 20 марта группировка из 1,5 тыс. военных строителей трудилась в круглосуточном режиме для того, чтобы вместо обычных 6–8 месяцев построить столь важный объект за 56 дней. На участке в два гектара из быстровозводимых конструкций возведено одноэтажное здание общей площадью около 11 тыс. квадратных метров (вместе с открытой галереей).

Медцентр — комплекс зданий и сооружений, в состав которого входят одноэтажное здание медицинского центра, трансформаторная подстанция, дизельная электростанция, станция медицинских газов, пункт дезинфекции транспорта (для оперативной санитарной обработки автотранспорта).

Сегодня строительство завершено, смонтировано медицинское оборудование, установлена мебель, подразделениями радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа проведена дезинфекция помещений и прилегающей территории.

В новом медицинском учреждении помощь будет оказываться стационарно в условиях, обеспечивающих круглосуточное наблюдение и лечение, а также экстренная помощь при наличии состояний, которые требуют проведения реанимации и интенсивной терапии, в том числе в случаях проведения длительной искусственной вентиляции легких.

Многофункциональный медицинский центр оснащен самым современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом, цифровым рентгеновским комплексом, рентгеновским передвижным аппаратом, аппаратами для острого диализа, ультразвуковыми диагностическими, экстропоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а также видеобронхоскопом, дуоденоскопом, гастрофиброскопом и колонофиброскопом. Современная аппаратура позволяет осуществлять неотложную помощь при всех инфекционных заболеваниях на самом высоком технологическом уровне.

Штат центра укомплектован. В его состав входят 44 врача, 87 человек среднего и 64 младшего медицинского персонала. Военные врачи прошли дополнительную подготовку в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Весь медперсонал будет работать в костюмах первого типа, которые обеспечивают максимальный уровень защиты. Обработка помещений производится бактерицидными рециркуляторами закрытого типа. Необходимое количество средств индивидуальной защиты, а также лекарственных средств уже подготовлено.

В медицинском центре оборудовано приемное отделение, в котором поступившие пациенты проходят весь спектр лабораторных и диагностических исследований, в том числе осуществляется экспресс диагностика коронавирусной инфекции.

Реанимационное отделение рассчитано на 20 коек, каждый пациент — в отдельной палате, оснащенной реанимационной консолью подачи кислорода. В составе реанимационного отделения предусмотрена малая операционная для проведения малоинвазивных манипуляций.

Инфекционное отделение состоит из боксов на две койки. В медцентре применена система мельцеровских боксов, предназначенных для полной изоляции пациентов. В каждом боксе — многофункциональные кровати, установлена система вентиляции со специальными фильтрами, смонтирована система связи «пациент–медперсонал», а также санузел с душевой кабиной и отдельный вход с улицы через тамбур. Боксированная система (мельцеровские боксы) позволяет минимизировать возможность выноса инфекции за пределы, а также свести к минимуму время контакта с больными.

Открытие многофункционального медицинского центра позволит лечить до 400 пациентов в месяц, а при необходимости коечная емкость может быть увеличена на 30%. Функционал центра, набор помещений и оборудования позволяет в любой момент перепрофилировать его для лечения, например, терапевтической (пульмонологической) патологии.

Справочно:

На начальном этапе возведения медцентра военные строители столкнулись с серьезной проблемой — природный грунт на участке по различным характеристикам не соответствовал требованиям и нормам строительства такого рода объектов. Военные специалисты в кратчайшие сроки заменили природный грунт на песчано-гравийную смесь. Всего было перемещено около 30 тыс. кубометров грунта.

Особенно нужно отметить достаточно сложную логистику — строительные материалы и оборудование доставлялись самолетами военно-транспортной авиации, автомобильным транспортом из различных уголков страны (Подмосковье, Новосибирск, Пермь, Тюмень, Екатринбург и тд.).

Медцентр в цифрах:

Уложено бетонной смеси — около 3500. куб. м;

использовано арматуры —320 тонн;

смонтировано 350 т. Металлоконструкций;

установлено 5750 кв. м наружных сэндвич-панелей, внутренних перегородок из сэндвич-панелей — 31618 кв. м;

уложено электрического кабеля — 40506 м.п.; кабеля слаботочного — 99260 м.п;

окна (включая пластиковые, передаточные внутренние) — 375 шт;

двери (наружные, внутренние, герметичные) — 648 шт.

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