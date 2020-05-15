15.05.2020 (15:45)

Экологические взводы, сформированные ЦВО, приступили к выполнению мероприятий по очистке территории

Девять экологических взводов, сформированных Центральным военным округом (ЦВО), приступили к выполнению мероприятий по очистке территории.

В соответствии с дорожной картой выполнения мероприятий по ликвидации загрязнений на объектах Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащими будет очищена территория в Свердловской, Самарской, Тюменской, Курганской областях, Красноярском и Пермском краях, а также на Ямале. Военнослужащими будут собраны твердые коммунальные отходы, а также мазут.

В мероприятиях по очистке также примут участие сотрудники территориального подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России. Они очистят территорию, расположенную в Нижних Сергах (Свердловская область). Кроме того, согласно государственным контрактам на очистку загрязненных земель, будет проведена также биологическая рекультивация земли.

В очистке примут участие около 90 человек личного состава и 30 единиц техники. Согласно дорожной карте работы планируется завершить 30 ноября 2020 года.

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