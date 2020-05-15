15.05.2020 (15:40)

С российскими офицерами в Таджикистане завершились инструкторско- методические сборы по организации боевой подготовки

С командирами взводов 201-й военной базы РФ в Таджикистане завершились инструкторско-методические сборы.

На протяжении недели офицеры под руководством командира соединения совершенствовали методические навыки в проведении мероприятий боевой подготовки, внутренней службы и повседневной деятельности в подчиненных подразделениях. На полигоне Ляур для офицеров были проведены практические занятия по огневой подготовке с выполнением упражнений из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72, автоматов АК-74М, пистолетов Макарова, а также по вождению боевых машин.

В общей сложности для офицеров было спланировано и проведено свыше 20 показных занятий, прочитано более 10 лекций по различным аспектам организации мероприятий боевой подготовки с подразделениями, сданы зачеты по всем предметам боевой подготовки. Всего в мероприятиях, которые проходили с 12 по 15 мая, приняли участие более 200 офицеров из мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также специалистов инженерных, радиотехнических, тыловых и других служб.

201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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