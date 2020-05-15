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15.05.2020 (15:30)

Антитеррористическое учение с российскими военнослужащими состоялось в Таджикистане

Специальное учение с подразделениями противодействия терроризму 201-й военной базы РФ состоялось в Таджикистане.

По замыслу учения, военнослужащие отработали действия по отражению нападения диверсионно-террористических групп на территорию военных городков Душанбе и Бохтар. Подразделения успешно отразили нападения условных террористов на контрольно-пропускные пункты городков, блокировали и уничтожили группы диверсантов, проникших на территорию парков боевых машин. Саперные подразделения провели инженерную разведку условно заминированных автомобильных боксов и обезвредили самодельные взрывные устройства. В роли условных террористов выступали военнослужащие соединения.

При проведении операции по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований особое внимание уделялось совершенствованию слаженности действий военнослужащих при ведении боя на открытых участках местности в составе подразделений по противодействию терроризму, а также малых тактических групп (пары и тройки) в ходе специальных действий в зданиях и при освобождении заложников.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Антитеррор , Центральный военный округ
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