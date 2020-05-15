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15.05.2020 (14:48)

Новый многофункциональный медицинский центр в Уссурийске полностью готов к приёму пациентов

Новый многофункциональный медицинский центр в Уссурийске полностью подготовлен к эксплуатации.

Медцентр был возведен военными строителями всего за 41 сутки. Общая площадь помещений П-образного здания — 4,2 тыс. кв. м. В конце апреля специалисты закончили все строительные работы, затем были осуществлены монтаж и отладка современного медицинского оборудования (всего 168 наименований), установлена мебель. Завершающим этапом стала дезинфекция помещений и прилегающей территории, которую провели подразделения радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа.

По состоянию на 15 мая медцентр полностью готов к приему пациентов. Из 336 помещений различного назначения 38 — это палаты (в том числе 10 реанимационных и две для маломобильных групп населения.), в которых развернуто 60 койко-мест для пациентов.

В новом медицинском учреждении помощь будет оказываться стационарно в условиях, обеспечивающих круглосуточное наблюдение и лечение, а также экстренная помощь при наличии состояний, которые требуют проведения реанимации и интенсивной терапии, в том числе длительной искусственной вентиляции легких.

Поскольку объект расположен в черте города медцентр отвечает всем современным требованиям безопасности в отношении пациентов с инфекционной патологией. Боксированная система позволяет минимизировать возможность выноса инфекции за пределы, а также свести к минимуму время контакта с больными. Функционал центра дает возможность в любой момент перепрофилировать его для лечения, например, терапевтической (пульмонологической) патологии.

Врачи госпиталя прошли дополнительную подготовку на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Весь медперсонал будет работать в костюмах первого типа, которые обеспечивают максимальный уровень защиты. Необходимое количество средств индивидуальной защиты, а также лекарственные препараты уже подготовлены.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , COVID-19 , Восточный военный округ
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