15.05.2020 (14:30)

Инженеры 2-й общевойсковой армии ЦВО получили десять единиц новой техники

На вооружение инженерных подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) поступило десять единиц новой техники.

Мотострелковое соединение в Оренбургской области усилено одноковшовыми войсковыми экскаваторами ЭОВ-3523, крановыми установками КМВ-10 на базе автомобилей КамАЗ и инженерными машинами разграждения ИМР-2.

Инженерная техника ЦВО неоднократно использовалась для помощи населению в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории военного округа.

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