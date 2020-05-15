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15.05.2020 (14:00)

Военнослужащие противовоздушной обороны Северного флота переводят технику на летний режим эксплуатации

Половина вооружения и военной техники соединений и воинских частей противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота переведена на летний режим эксплуатации. В воинских частях созданы специализированные посты технического обслуживания и специальные комиссии по контролю за проведением работ. В общей сложности развернуто более 600 рабочих мест и постов обслуживания.

Подготовка к летнему периоду обеспечена большим объемом работ, включающих проверку работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и специальной техники. Различные регулировки, замену масел, смазок и прочих технических жидкостей выполнят более 2 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей дивизии ПВО Северного флота.

Сезонное техническое обслуживание проходит вся военная и специальная техника, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными боевыми машинами. Проведение данного обслуживания значительно увеличивает вероятность безотказной работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники.

По результатам перевода командованием соединений и воинских частей будут проведены смотры готовности вооружения, военной и специальной техники, а также парков боевых машин к эксплуатации в летних условиях.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
МТО , ПВО
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