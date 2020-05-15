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15.05.2020 (14:10)

Сапёры Балтфлота обезвредили семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории зоопарка в Калининграде

В Калининграде специалисты группы разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредили семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории городского зоопарка и один взрывоопасный предмет в многоквартирном жилом доме.

При проведении работ по благоустройству территории калининградского зоопарка были обнаружены два 76-мм и три 37-мм артиллерийских снаряда, ручная осколочная граната Ф-1 и 40-мм фаустпатрон.

Кроме того, в многоквартирном жилом доме по улице Велижской в Калининграде флотские сапёры обезвредили застрявшую в перекрытии между 2-м и 3-м этажами 82-мм миномётную мину, обнаруженную при проведении ремонтных работ. Военные инженеры вывезли все опасные находки на полигон Балтийского флота, где они будут уничтожены методом подрыва.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота было обезврежено более 1100 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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