15.05.2020 (13:40)

Из Италии в Россию вылетел последний борт с российскими военными специалистами и техникой

C аэродрома Виллафранка (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике.

15 мая самолетом Ил-76 в Россию из Италии убыла группа из 13 военнослужащих и 1 единицей специальной военной техники.

Этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию Российской Федерации. Проводил российских военнослужащих на аэродроме генеральный консул Российской Федерации в Милане Александр Нуризаде.

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