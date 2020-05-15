Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.05.2020 (13:40)

Из Италии в Россию вылетел последний борт с российскими военными специалистами и техникой

C аэродрома Виллафранка (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике.

15 мая самолетом Ил-76 в Россию из Италии убыла группа из 13 военнослужащих и 1 единицей специальной военной техники.

Этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию Российской Федерации. Проводил российских военнослужащих на аэродроме генеральный консул Российской Федерации в Милане Александр Нуризаде.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провёл полную дезинфекцию завода «Каскад» в Черкесске
Военнослужащие РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию военкоматов в Северной Осетии
На Камчатке завершено строительство многофункционального медицинского центра на территории военно-морского госпиталя ТОФ
Дезинфекция Хабаровского судостроительного завода проведена подразделением РХБ защиты армии ВВС и ПВО Восточного военного округа

Метки:
COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false