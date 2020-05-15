15.05.2020 (12:10)

Около 200 млн рублей получили на счет участники накопительной ипотечной системы в ЦВО с начала года

198 млн рублей получили на личные счета военнослужащие - участники накопительной ипотечной системы (НИС) в Центральном военном округе (ЦВО) с начала текущего года.

В первом квартале 2020 года в сводные списки по всем направлениям НИС жилищного обеспечения внесены сведения в отношении 5403 военнослужащих соединений и воинских частей военного округа, что на 200 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда было внесено 5234 военнослужащих.

С начала 2020 года принято решений на выплату денежных средств, дополняющих накопления, в отношении 101 участника на сумму более 198 млн. рублей.

Начиная с 2013 года более 19 тыс. военнослужащих получили свидетельства о праве участника НИС на получение целевого жилищного займа для приобретения жилых помещений в любом регионе Российской Федерации.

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