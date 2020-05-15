15.05.2020 (13:40)

Создание научно-промышленных кластеров двойного назначения в регионах России обсудят на форуме «АРМИЯ-2020»

В рамках научно-деловой программы форума запланированы научные дискуссии на тему: «Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса как фактор развития регионов».

Участники дискуссии обсудят вопросы, затрагивающие влияние диверсификации предприятий ОПК на социально-экономическое развитие регионов страны, а также актуальность ускорения ее темпов путем совершенствования организационно-правовой базы.

Деловая встреча позволит выработать и обсудить предложения для федеральных и региональных органов исполнительной власти по созданию в регионах научно-промышленных кластеров двойного назначения, решающих актуальные проблемы, стоящие перед страной в разрезе импортозамещения и реализации национальных проектов.

По результатам обсуждения повестки будут разработаны рекомендации по

стимулированию и поддержке инновационного развития ОПК, продвижения технологий

и промышленной продукции, оценке возможностей субъектов Российской Федерации

по расширению рынка сбыта выпускаемой предприятиями продукции.

Актуальность обсуждаемой тематики обусловлена приоритетами государственной политики в области развития ОПК России. Решение задачи диверсификации производства предприятий позволит сохранить и развить технологическую базу и кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса, обеспечит создание на федеральном и региональном уровнях целого спектра инструментов поддержки инновационного развития, расширения межведомственного взаимодействия, что напрямую влияет на обеспечение обороны и безопасности государства.

В работе мероприятия примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научно-исследовательских организаций, Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, а также другие заинтересованные лица.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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