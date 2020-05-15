15.05.2020 (11:35)

Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провёл полную дезинфекцию завода «Каскад» в Черкесске

Сводный отряд радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провёл специальную обработку зданий и дорог на территории завода энергетического оборудования «Каскад» в городе Черкесске.

Личный состав отряда совершил марш более 50 км на штатной автомобильной технике. Для дезинфекции применялась авторазливочная станция АРС-14. Для специальной обработки израсходовано свыше 5 т дезинфицирующего раствора.

Обработано 25 зданий и 1,5 км дорог. В общей сложности площадь обрабатываемой поверхности составила около 10 тыс. кв. м.

Всего для выполнения задач по дезинфекции на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов ЮВО привлечено около 1,2 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов. Дезинфицировано будут более 5 тыс. зданий и сооружений.

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