15.05.2020 (11:30)

Учебный центр инженерных войск в Волгоградской области выпустил около 1 тыс. младших специалистов

Межвидовой региональный учебный центр (МРУЦ) инженерных войск, дислоцированный в Волгоградской области, осуществил 163 выпуск младших специалистов.

Сегодня учебный центр завершил подготовку более 1 тыс. младших специалистов инженерных войск по 15 военно-учетным специальностям.

После успешной сдачи выпускных квалификационных экзаменов подготовленные специалисты инженерных войск будут направлены для прохождения дальнейшей службы в соединения и воинские части военных округов.

Также командование центра наградило лучших в боевой подготовке специалистов в номинациях «Лучший учебный батальон», «Лучшая рота», «Лучший взвод», а также лучших военнослужащих по специальностям обучения.

С момента образования учебного центра (1952 г.) здесь было подготовлено и отправлено в войска свыше 135 тыс. младших специалистов. В настоящее время осуществляется 2 набора курсантов ежегодно, курс подготовки длится 3,5 месяца.

В учебном центре осуществляется подготовка водителей инженерной машины разграждения (ИМР), путепрокладчика (БАТ-2), гусеничных плавающих транспортеров типа ПТС-2, экскаваторщиков, крановщиков, мостоукладчиков, а также военных водолазов. Для подготовки специалистов используется более 70 единиц различной специальной военной техники.

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