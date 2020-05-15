15.05.2020 (11:30)
Учебный центр инженерных войск в Волгоградской области выпустил около 1 тыс. младших специалистов
Межвидовой региональный учебный центр (МРУЦ) инженерных войск, дислоцированный в Волгоградской области, осуществил 163 выпуск младших специалистов.
Сегодня учебный центр завершил подготовку более 1 тыс. младших специалистов инженерных войск по 15 военно-учетным специальностям.
После успешной сдачи выпускных квалификационных экзаменов подготовленные специалисты инженерных войск будут направлены для прохождения дальнейшей службы в соединения и воинские части военных округов.
Также командование центра наградило лучших в боевой подготовке специалистов в номинациях «Лучший учебный батальон», «Лучшая рота», «Лучший взвод», а также лучших военнослужащих по специальностям обучения.
С момента образования учебного центра (1952 г.) здесь было подготовлено и отправлено в войска свыше 135 тыс. младших специалистов. В настоящее время осуществляется 2 набора курсантов ежегодно, курс подготовки длится 3,5 месяца.
В учебном центре осуществляется подготовка водителей инженерной машины разграждения (ИМР), путепрокладчика (БАТ-2), гусеничных плавающих транспортеров типа ПТС-2, экскаваторщиков, крановщиков, мостоукладчиков, а также военных водолазов. Для подготовки специалистов используется более 70 единиц различной специальной военной техники.