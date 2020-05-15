15.05.2020 (11:25)

Специалисты войск РХБ защиты Каспийской флотилии провели занятие на новейших образцах специальной военной техники

В Дагестане начались сборы специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Каспийской флотилии, в рамках которых было проведено практическое занятие на специальной военной технике.

В ходе занятий военнослужащие отработали задачи по обнаружению радиационного, химического и биологического заражения местности и ведению РХБ разведки. Специалисты, используя возможности комплекса дистанционной химической разведки КДХР-1Н и машины химической разведки РХМ-6, провели дозиметрический и химический контроль местности.

Всего в учебных мероприятиях было задействовано около 10 единиц вооружения, военной и специальной техники: машина разведки РХМ-6, авторазливочная станция АРС-14КМ, термодымовая аппаратура ТДА-2К, ТДА-3 и др. Новая техника смонтирована на современных базовых шасси повышенной проходимости КамАЗ и БТР-80.

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