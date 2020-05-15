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15.05.2020 (11:20)

Военнослужащие ЮВО на Северном Кавказе и Закавказье обслужили и подготовили к летнему периоду более 8 тыс. единиц техники

В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье подготовлено и переведено на летний режим эксплуатации более 8 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Вся техника прошла ремонт в пунктах постоянной дислокации воинских частей 58-й армии ЮВО в Северной Осетии, Ингушетии, Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Дагестане.

В процессе работ широко использовались мобильные мастерские МТО-АТ, МТО-БТ, в состав которых входит свыше 20 видов специального оборудования для ремонта автомобильной и гусеничной техники. Возможности мобильных мастерских позволяют провести практически все виды работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту армейской техники различного назначения, бронетанкового вооружения, в том числе и в полевых условиях.

При проведении работ силами экипажей машин и водителей было проделано порядка 50 технических операций на каждой штатной единице техники, использовано около 200 т различных видов горюче-смазочных материалов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
МТО , Южный военный округ
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