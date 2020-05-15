15.05.2020 (11:20)

Военнослужащие РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию военкоматов в Северной Осетии

Военнослужащие воинской части радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели специальную обработку военкоматов в Северной Осетии.

Специалисты РХБ защиты продезинфицировали внутренние помещения приемно-технической комиссии ЮВО, которая уже начала свою работу, республиканского сборного пункта, площадки вокруг зданий на территории военкоматов. В общей сложности военнослужащие обработали более 6 тыс. кв. м территорий военкоматов.

Для дезинфекции зданий и помещений, в которые 18 мая прибудут первые призывники, применяется специальный раствор, состоящий из 1,5-процентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств. Кроме того, военнослужащие применили специальные авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции отдельных участков местности и дорог.

Для дезинфекции военкоматов в Северной Осетии задействовано четыре единицы специальной техники и около 30 человек личного состава части РХБ защиты ЮВО.

Общая численность запланированных к отправке призывников весной текущего года из Северной Осетии составляет более 700 граждан.

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