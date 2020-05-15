15.05.2020 (11:15)

Перед отправкой в войска молодого пополнения отряды РХБ защиты ЮВО провели полную санитарную обработку всех сборных пунктов на Юге России

Сводные отряды радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели полную специальную обработку зданий и дорог на территории всех сборных пунктов военных комиссариатов субъектов Юга России в ЮФО и СКФО.

Для дезинфекции применялась авторазливочная станция АРС-14. Для специальной обработки израсходовано свыше 5 т дезинфицирующего раствора.

Обработано 15 республиканских, краевых и областных сборных пунктов, а это более 200 зданий, свыше 30 км дорог. В общей сложности площадь обрабатываемой поверхности составила около 120 тыс. кв. м.

Всего для выполнения задач по дезинфекции на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов ЮВО привлечено около 1,2 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов.

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