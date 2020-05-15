15.05.2020 (04:10)

На Камчатке завершено строительство многофункционального медицинского центра на территории военно-морского госпиталя ТОФ

На Камчатке завершились строительство многофункционального медицинского центра на территории военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота.

Медицинский центр возводился по специальному проекту, разработанному Военно-строительным комплексом Министерства обороны для регионов с повышенной сейсмической активностью. Специалистами применялись стройматериалы и технические решения, которые позволяют обеспечить лечение пациентов и безопасную работу медицинского персонала в условиях девытибальной сейсмичности по шкале Рихтера.

На штатных местах смонтированы компьютерный томограф, комплекс рентгеновский цифровой, аппарат рентгеновский передвижной, аппарат для острого диализа, ультразвуковые диагностические аппараты, аппарат экстропоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), видеобронхоскоп, дуоденоскоп, гастрофиброскоп, колонофиброскоп - всего более 1300 единиц специального медицинского оборудования. В 30 палатах оборудованы места для 60 больных.

Отделение полностью готово к приему пациентов.

После обучения на специальных курсах в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в г. Санкт-Петербурге в Петропавловск-Камчатский для укомплектования нового медцентра прибыли специалисты. В настоящее время они уже приступили к исполнению обязанностей на штатных должностях. Персонал работает в костюмах, которые обеспечивают максимальный уровень защиты. Обработка помещений производится бактерицидными рециркуляторами закрытого типа.

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