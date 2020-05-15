15.05.2020 (10:40)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении подготовлено около 500 военнослужащих для действий в высокогорной местности

В 2019-2020 годах в Новороссийском гвардейском десантно-штурмовом горном соединении подготовлено по второму ровню горной подготовки около 500 военнослужащих из состава десантно-штурмовых и разведывательных подразделений. Все они способны выполнять боевые задачи в горной местности на высоте более 2000 метров.

В целях качественной подготовки горных подразделений десантно-штурмовые и разведывательные подразделения соединения ежегодно осуществляют выходы в высокогорные районы вблизи населенного пункта Архыз Республики Карачаево-Черкесия, где сдают зачеты и выполняют контрольные упражнения на присвоение различных уровней горной подготовки, а также совершают восхождения на высоты более 3000 метров.

Накануне на уникальном учебно-тренировочном комплексе «Четыре стихии» горного полигона Раевский в Краснодарском крае проведено тактико-специальное учение разведывательных подразделений соединения с элементами горной подготовки и боевой стрельбой.

Учитывая особенности задач, выполняемых подразделениями соединения в горно-лесистой местности, десантники отработали специальные нормативы на учебно-тренировочном комплексе «Четыре стихии», которая включает в себя две параллельные траншеи, участок с земляными воронками, «огненную деревню», место для преодоления горной реки и скалодром.

Справочно:

Новороссийское гвардейское десантно-штурмовое горное соединение – единственное соединение ВДВ, предназначенное для действий в горной местности, что требует от её подразделений особых способов и форм боевой подготовки. Для подготовки личного состава в пунктах постоянной дислокации разработаны суточные, трехсуточные и пятисуточные перевальные походы в Новороссийском районе Краснодарского края, Республике Крым и Ставропольском крае. В ходе совершения перевальных походов подразделения отрабатывают учебно-боевые задачи и, по его завершении, выходят на полигон, где выполняют упражнения стрельб. Созданная система горной подготовки в соединении позволяет качественно готовить личный состав.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице