15.05.2020 (10:10)

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении продолжается сезонное обслуживание техники

В Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении полным ходом идет сезонное обслуживание и перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Военнослужащие выполняют ремонт и обслуживание техники и вооружения в соответствии с нормами эксплуатации в летний период.

В ходе мероприятий в среднем на каждом образце техники или вооружения проводится до 40 технологических операций.

Особое внимание уделяется проверке работоспособности агрегатов, электрических систем вооружения и военной техники, регулировке основных узлов, замене масел, смазок и охлаждающей жидкости, а также проведению работ по обслуживанию аккумуляторных батарей и специального оборудования.

В хранилищах проверяются исправность и функциональность техники и вооружения, проводится чистка оборудования, обслуживаются узлы и агрегаты автомобилей.

Кроме того, личный состав подразделений уделяет особое внимание оборудованию на базе военных автомобилей. Среди них – средства связи и инженерного обеспечения, оборудование продовольственной службы, артиллерийские системы.

Всего на летний режим эксплуатации предстоит перевести более 750 единиц военной и специальной техники.

Регламентные работы по переводу техники и вооружения на режимы эксплуатации проводятся дважды в год: весной и осенью. Завершится перевод техники и вооружения в конце мая.

По завершении регламентных работ созданная командованием соединения специальная комиссия проведет проверку качества выполненных работ на предмет готовности к летнему периоду эксплуатации.

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