15.05.2020 (08:30)

Сформированный на Черноморском флоте экипаж новейшего патрульного корабля «Павел Державин» приступил к размещению на корабле

Сформированный в Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) экипаж новейшего патрульного корабля проекта 22160 «Павел Державин» прибыл в пункт базирования и начал размещение на борту корабля.

Личный состав новостройки укомплектован исключительно военнослужащими по контракту, имеющими опыт военной службы на надводных боевых кораблях.

С августа прошлого года моряки прошли специальное обучение в Объединенном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, в ходе которого изучили устройство корабля и особенности его эксплуатации.

В ближайшее время экипаж во взаимодействии с заводскими специалистами приступит к освоению современных комплексов вооружения, механизмов и корабельных систем, затем совместно с заводской сдаточной командой военнослужащие будут готовить корабль для проведения всех этапов заводских и государственных испытаний перед его приёмом в состав Черноморского флота.

Справочно:

Патрульный корабль «Павел Державин» был заложен 18 февраля 2016 года и спущен на воду 21 февраля 2019 года. Корабль назван в честь Героя Советского Союза, капитана 1-ого ранга Павла Ивановича Державина, который в период Великой Отечественной войны, командуя бригадой бронекатеров Азовской военной флотилии, в ноябре 1943 года отличился при высадке десантов в районе Керчи и обеспечении переправы войск и боеприпасов через Керченский пролив.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице