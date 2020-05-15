15.05.2020 (08:00)

В ВВО все призывники пройдут экспресс-тест на коронавирус на сборных пунктах

Все призывники, прибывшие на сборные пункты Восточного военного округа, пройдут экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Тестирование будет проходить в отдельных помещениях, расположенных на территории сборных пунктов. Сама процедура займет не более 20 минут. В случае отрицательного результата на вирусную инфекцию призывник будет допущен на сборный пункт.

Кроме того, уже выделен отдельный транспорт, на котором будут убывать призывники в воинские части.

Всего на территории Восточного военного округа начали работу 11 сборных пунктов в 11 субъектах Российской Федерации, находящихся на территории ВВО.

На каждом сборном пункте уже находятся дезинфекционные подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Они будут обрабатывать помещения, территорию сборных пунктов и транспортные средства на которых будут перевозиться призывники.

Первые отправки команд в войска начнутся после 20 мая.

Всего отправить в войска весной 2020 года планируется более 9 тысяч жителей Дальневосточного федерального округа.

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