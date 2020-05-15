15.05.2020 (07:30)

Юнармеец Амурской области стал призером федерального конкурса, посвященного 75 годовщине Великой Победы

Юнармеец из Амурской области стал призёром всероссийского конкурса интерактивных работ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. После отбора на местах до федерального тура допустили более 700 ребят из 40 регионов России.

В их числе оказался и старшеклассник из н.п. Овсянки Антон Арбузов. На конкурс «Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества» молодой человек отправил проектно-исследовательскую работу о своём земляке - участнике битвы на Курской дуге Андрее Сергеевиче Верхотурове.

Фронтовика уже нет в живых, но юнармеец восстановил информацию о боевом пути своего земляка и смог интересно рассказать о ней в своей работе. Работать школьнику пришлось в режиме самоизоляции. В итоге, труд амурского юнармейца высоко оценило жюри конкурса, присудив его работе второе место в номинации «Великая Отечественная война в судьбе моего народа».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице