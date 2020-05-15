15.05.2020 (07:15)

Подготовку к окружному этапу конкурса «Воин мира-2020» начали военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, приступили к подготовке к окружному этапу Армейского международного конкурса «Воин мира - 2020». Им предстоит пройти пять этапов - военно-спортивный «Атлет», военно-профессиональный «Профессионал», этап огневой подготовки «Снайпер», литературно-художественный и танцевальный творческий «Кавалер» («Сударыня») и пятый – интеллектуальный «Эрудит».

Конкурсанты совершенствуют физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым и холодным оружием, умение преодолевают полосу препятствий, навыки стрельбы.

Проведение очередного окружного этапа конкурса спланировано на базе общевойскового полигона в Хабаровском крае в июне.

Команда победителей представит Восточный военный округ на Всероссийском этапе конкурса «Воин мира-2020».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице