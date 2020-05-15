15.05.2020 (05:30)

Комплексная тренировка по защите от оружия массового поражения проведена в воинских частях и соединениях ВВО в Бурятии

В соединениях и частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, проведена комплексная тренировка в составе объединения, по действиям личного состава в условиях РХБ заражения.

Всего в мероприятии приняло участие порядка 8 тысяч человек, включая гражданский персонал, а также около 40 единиц специализированной техники войск РХБ защиты в 15 военных городках и полигонах территориального гарнизона.

Тренировки по радиационной, химической и биологической защите в объединении проводятся еженедельно, а также повсеместно на занятиях по боевой подготовке.

Для создания необходимых условий, имитации действия поражающих факторов оружия массового поражения, на пунктах управления применяются дымовые шашки и гранаты, а также сигналы химической тревоги, звуковые серены.

Тренажи проходят с применением новейших, унифицированных средств коллективной и индивидуальной защиты и приборов оповещения.

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