15.05.2020 (04:40)

Особенностям организации быта военнослужащих с учетом санитарных карантинных мер обучат пройдут прапорщиков в Амурском объединении ВВО

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, стартовали учебно-методические сборы с прапорщиками. Особое внимание в ходе сборов будет уделено обучению организации быта в условиях строгого соблюдения санитарных норм для сохранения здоровья военнослужащих.

В ходе занятий со старшинами и техниками подразделений будет на практике рассмотрена правильная организация приемов пищи, проживания, выдачи имущества и других вопросов тылового обеспечения, как в пунктах постоянной дислокации, так и в полевых условиях. В обязательном порядке будут доведены требования профилактической дезинфекции помещений, порядка использования бактерицидного оборудования в местах проживания и создания необходимых условий по соблюдению личной гигиены военнослужащих.

Одним из главных вопросов будет изучен порядок организации приема и быта молодого пополнения. Прибытие призывников в соединения и части ожидается после 20 мая текущего года.

Также прапорщики будут проверены на знания основных руководящих документов по ведению ротного и паркового хозяйства, учету и хранению, и эксплуатации вооружения и другого имущества. На сборы привлечено около 1 тысячи прапорщиков.

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