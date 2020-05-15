15.05.2020 (04:20)

Проверена готовность систем обнаружения и тушения пожаров в спецгруппах ВВО в Бурятии

В специальных противопожарных группах Восточного военного округа (ВВО), созданных для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в борьбе с огнем, проведена проверка готовности к применению систем обнаружения и тушения пожаров, источников противопожарного водоснабжения, исправности первичных средств пожаротушения.

В частности, проверена готовность пожарных водоемов, систем подачи воды и комплектность пожарных щитов. Особое внимание было уделено постоянной готовности техники, входящей в состав каждой группы. Это автомашины повышенной проходимости, инженерные машины разграждения, тяжелые бульдозеры и автоцистерны.

Также проверена комплектация переносных средств связи, средств индивидуальной и медицинской защиты, в том числе изолирующих дыхательных аппаратов, которыми оснащены все пожарные команды ВВО.

Кроме того, оценена работа расчета беспилотной авиации, привлеченная к несению противопожарного дежурства в наиболее подверженных возгоранию территориях лесного массива.

Всего противопожарные подразделения насчитывают более 500 военнослужащих и более 35 единиц специальной техники. Команды укомплектованы военнослужащими, имеющими специальную подготовку, которая позволяет им эффективно действовать при локализации всех типов лесных пожаров, в том числе верховых и подземных.ф

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