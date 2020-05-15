15.05.2020 (04:00)

Призывные пункты ВВО в Бурятии, начали работу с призывниками в строгих рамках санитарно-эпидемиологических требований

Военные комиссары и призывные комиссии Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятия, выполняют мероприятия по призыву граждан на военную службу в сложной эпидемиологической обстановке.

На всех призывных пунктах предприняты все необходимые противоэпидемиологические меры для обеспечения безопасных призывных мероприятий, проходящих в условиях пандемии.

На входе в призывные и сборные пункты организован термометрический пост с обязательной проверкой у каждого призывника температуры тела бесконтактными термометрами. Граждане с повышенной температурой будут сразу изолированы. Также гражданам выдадут медицинские маски, одноразовые перчатки, проведут дезинфекцию рук специальными средствами.

Перед началом работы все сотрудники и врачи военкоматов сдали тесты на коронавирус, для этого был организован выезд медицинских сотрудников с мобильной лабораторией военного госпиталя.

Кроме этого специалисты РХБ защиты ВВО провели специальную обработку служебных помещений, прилегающей территории и врачебных кабинетов, которые обеспечены бактерицидными облучателями, тест-системами. Каждые два часа сотрудники военкоматов дезинфицируют рабочие поверхности. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.

Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

К местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая.

В ходе стартовавшего весеннего призыва, военные комиссариаты и призывные пункты Бурятии планируют призвать и направить на военную службу по призыву более 1,1 тысячи граждан.

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