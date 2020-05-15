15.05.2020 (03:30)

Гидрографическое судно ТОФ «Маршал Геловани» во второй раз за месяц зашло в австралийский порт Таунсвилл

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани», которое продолжает дальний поход, посвященный 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, прибыло со вторым деловым заходом в австралийский порт Таунсвилл, где пополнит запасы топлива и продовольствия для дальнейшего следования по маршруту экспедиции.

С момента выхода ГС «Маршал Геловани» из Владивостока, судно прошло 14 тыс. морских миль, побывало в индонезийском порту Танджунг Приок в Джакарте, и впервые за 30 лет, в предполагаемой точке Южного магнитного полюса земли провело замеры по определению точных координат полюса, исследовало гидрологию моря в этом районе.

Планируется, что визит продлится до 17 мая.

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