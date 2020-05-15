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15.05.2020 (03:00)

В подразделении Морская авиации Черноморского флота проходят тренировки молодых вертолётчиков

В подразделениях Морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) прошли первые тренировочные полёты молодых лётчиков, пилотирующих вертолёты.

В тренировочных полётах были задействованы два противолодочных вертолёта Ка-27ПЛ, два поисково-спасательных Ка-27ПС и многоцелевой вертолёт Ми-8.

В ходе учебно-тренировочных полётов молодые лётчики выполнили индивидуальные упражнения боевой подготовки в сопровождении лётчиков-инструкторов.

При выполнении элементов взлёта и посадки военнослужащие отработали безопасное руление по взлётно-посадочной полосе.

После сдачи зачётов по элементам индивидуальной подготовки вертолётчики приступят к выполнению тренировочных полётов в составе пар.

Всего к лётной подготовке привлечено более 20 молодых лётчиков.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Черноморский флот , Вертолеты
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