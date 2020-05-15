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15.05.2020 (07:00)

Медики танковой армии ЗВО подготовили для призывников казармы для проведения карантина на территории 5 регионов России

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, специалисты медицинской службы подготовили казарменные помещения для проведения карантинных мероприятий среди личного состава, прибывающего в ходе весеннего призыва.

Всего для призывников подготовлено свыше 20 казарм, где все призывники, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин. Все казармы оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью, бактерицидными лампами. Подготовлены места для приёма пищи, блюда будут напрямую доставляться из столовой. Предусмотрено зонирование и дистанцирование личного состава, а также регулярная дезинфекция помещений.

Подготовлены места для хранения снаряжения и обмундирования, учебные аудитории для проведения теоретических занятий и культурно-досуговых мероприятий.

Всего в соединения и воинские части танковой армии прибудет свыше 6 тыс. военнослужащих весеннего призыва 2020.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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