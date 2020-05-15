15.05.2020 (06:30)

Военнослужащими танковой армии ЗВО обработали более 7‚5 тыс. объектов инфраструктуры

На территории Московской, Нижегородской, Ивановской, Смоленской‚ Ярославской областях военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели специальную обработку более 7,5 тысяч объектов инфраструктуры.

С помощью многофункциональных авторазливочных станций АРС-14КМ и автономных приборов специальной обработки (АПСО) с применением комплектов ДКВ-1К подразделения РХБЗ провели спецобработку учебных заведений, детских садов, храмов, заводов, предприятий оборонно-промышленного комплекса и научно-исследовательских институтов. Для дезинфекции был применен раствор ДТС-ГК.

В ходе специальной обработки было привлечено свыше 200 единиц военной и специальной техники и порядка 600 военнослужащих танковой армии ЗВО. Всего подразделениями РХБЗ была обработана территория площадью более 4,2 тысяч квадратных километров.

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