15.05.2020 (05:00)

Продолжается отправка военнослужащих Минобороны России, выполняющих задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Италии

Продолжается отправка самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащих и специальной военной техники из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Всего с 8 мая с.г. двенадцатью самолеторейсами с аэродрома «Виллафранка» (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию были доставлены более 80 военнослужащих и свыше 20 единиц специальной военной техники.

Переброска военнослужащих и специальной военной техники сводного отряда Минобороны России из Италии на Родину после выполнения задач гуманитарной миссии осуществляется в плановом порядке.

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