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14.05.2020 (23:00)

В Саратовской области прошли плановые полеты летчиков Дальней авиации

В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации прошли плановые полеты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160.

Основной задачей лётной смены являлось поддержание натренированности лётного состава, а также практическая отработка полётов на авиационные техники в строю на малых дистанциях.

В ходе выполнения полетного задания особое внимание уделялось выполнению лётным составом техники пилотирования с элементами воздушной навигации.

На земле инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

В течении одной лётной смены было задействовано 4 единицы авиационной техники и более 10 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Дальняя авиация
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