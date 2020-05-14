14.05.2020 (23:50)

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» обогнуло южную оконечность Африки

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» прошло мыс Доброй Надежды и траверз Кейптауна, обогнув южную оконечность Африки, и движется в Атлантике по маршруту кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со Дня рождения И.Ф. Крузенштерна. Экипаж здоров и выполняет свои задачи по плану экспедиции, оборудование и технические средства. Судно прибудет в Кронштадт в первой декаде июня месяца. Об этом доложено Главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову по средствам специальной связи с борта ОИС «Адмирал Владимирский».

Ранее, Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поставил задачи на завершающий, 6-й этап кругосветной экспедиции Военно-Морского Флота, в которой с декабря 2019 года находится океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский».

Как отметил Адмирал Николай Евменов на рабочем совещании по видеоконференцсвязи с Центром Русского Географического Общества при Главном командовании ВМФ, «в ходе предыдущих пяти этапов экспедиции объем исследовательских работ выполнен. В ходе шестого этапа океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» обогнет Африку и прибудет в Кронштадт в первой декаде июня месяца».

30 апреля ОИС «Адмирал Владимирский» пополнило запасы на рейде Сейшельских островов и продолжило экспедицию по утвержденному плану. В ходе 6-го этапа участники экспедиции продолжат океанографические и гидрографические исследования по маршруту движения и, в частности, маршрутный промер глубин.

Адмирал Николай Евменов дал указание «уже сейчас тщательно анализировать результаты антарктических исследований, который проводили в течении 1,5 месяца участники экспедиции на борту ОИС «Адмирал Владимирский», а по прибытию судна в Кронштадт, проанализировать итоги кругосветной экспедиции».

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