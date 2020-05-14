14.05.2020 (22:00)

Военнослужащие 41 общевойсковой армии ЦВО продолжают поздравлять ветеранов с Днем Победы и присылать им «Письма Победы»

Военнослужащие 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в рамках акции «Почта Победы» продолжают разносить «Письма Победы» и поздравлять ветеранов с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Письма до адресатов доставляются военнослужащими фельдъегерско-почтовой службы 41 общевойсковой армии, одетых в форму времен Великой Отечественной войны. Солдаты и офицеры написали большое количество писем. На бумаге они выразили все то, что хотели бы сказать при встрече - признательность за Великую Победу, тёплые и сердечные слова пожеланий и поздравлений с 75-й годовщиной Победы.

Мероприятия по поздравлению ветеранов прошли с соблюдением всех санитарных норм и эпидемиологических требований. Военнослужащие навещали ветеранов в медицинских масках и перчатках.

В рамках проводимых мероприятий по поздравлению, военнослужащие 41 общевойсковой армии Центрального военного округа поздравили более 130 ветеранов и тружеников тыла.ф

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