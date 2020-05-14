14.05.2020 (21:45)

Специалисты войск РХБ защиты проводят дезинфекцию социальных объектов в Сибири

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) проводят дезинфекцию подведомственных социальных объектов в Сибири.

Военнослужащие обрабатывают казарменно-жилищный фонд, объекты инфраструктуры Министерства обороны в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва. Для этих целей были сформированы дезинфекционные бригады. Специалисты используют автономные приборы специальной обработки ДКВ-1К, авторазливочные станции АРС-14 КМ. Перед въездом на территорию воинских частей развернуты посты дезинфекции на которых производится обработка автотранспорта. Все дезинфицирующие растворы эффективны против вирусов и бактерий, но в то же время безопасны для окружающей среды.

На сегодняшний день дезинфекционными бригадами проведена обработка территория общей площадью более 500 тысяч кв. м и более 150 км автомобильных дорог. В мероприятиях задействовано свыше 500 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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