14.05.2020 (21:30)
Будущих контрактников в ЦВО консультируют по телефону и видеосвязи
Специалисты пунктов отбора на военную службу по контракту Центрального военного округа (ЦВО) проводят консультации с будущими контрактниками при помощи видеосвязи и по телефону.
В сложившейся эпидемической обстановке пункты отбора на военную службу по контракту в Свердловской, Челябинской, Омской и Курганской областях перешли на онлайн-формат консультирования по вопросам поступления на службу и уточнения перечня необходимых документов кандидатов.
Помимо телефонной связи и электронной почты сотрудники пунктов отбора отвечают на интересующие вопросы кандидатов на службу по контракту при помощи видеосвязи.
Подобный формат существенно снижает количество посещений пунктов отбора в условиях сложившихся ограничений, избавляя потенциальных контрактников от транспортных расходов и снижая риск их заражения вирусными инфекциями.
Также данный способ позволяет более оперативно уточнять ранее поступившие на электронную почту документы, существенно ускоряет процесс прохождения отбора на военную службу по контракту и создает доверительную атмосферу между гражданами и сотрудниками пунктов отбора.