14.05.2020 (21:30)

Будущих контрактников в ЦВО консультируют по телефону и видеосвязи

Специалисты пунктов отбора на военную службу по контракту Центрального военного округа (ЦВО) проводят консультации с будущими контрактниками при помощи видеосвязи и по телефону.

В сложившейся эпидемической обстановке пункты отбора на военную службу по контракту в Свердловской, Челябинской, Омской и Курганской областях перешли на онлайн-формат консультирования по вопросам поступления на службу и уточнения перечня необходимых документов кандидатов.

Помимо телефонной связи и электронной почты сотрудники пунктов отбора отвечают на интересующие вопросы кандидатов на службу по контракту при помощи видеосвязи.

Подобный формат существенно снижает количество посещений пунктов отбора в условиях сложившихся ограничений, избавляя потенциальных контрактников от транспортных расходов и снижая риск их заражения вирусными инфекциями.

Также данный способ позволяет более оперативно уточнять ранее поступившие на электронную почту документы, существенно ускоряет процесс прохождения отбора на военную службу по контракту и создает доверительную атмосферу между гражданами и сотрудниками пунктов отбора.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице