14.05.2020 (21:15)

Специалисты пункта отбора граждан в Новосибирске освоили онлайн формат отбора на службу по контракту

Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту Новосибирской области перешли на новый формат подбора кандидатов на службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В условиях сложившихся противоэпидемических ограничений специалисты пункта отбора продолжил свою работу в удаленном формате. Граждане, изъявившие желание служить по контракту оставляли свои запросы на официальном сайте Министерства обороны и других официальных интернет ресурсах. Полученная информация своевременно обрабатывалась и вносилась в картотеку. После чего кандидатам назначали дату и время прибытия для прохождения психологического тестирования. Нахождение граждан на пункте отбора было рассчитано с учетом недопущения массового скопления людей. В помещении строго соблюдались санитарные нормы. Для предотвращения распространения вирусной инфекции, каждому прибывшему выдавались маска, перчатки и проводилась термометрия тела.

В режиме самоизоляции предварительный онлайн-отбор прошли более 600 новосибирцев.

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