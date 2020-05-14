14.05.2020 (20:30)

Воспитанники Пермского СВУ планируют поступать в вузы РВСН

Более 90% воспитанников Пермского СВУ планируют поступать для дальнейшего обучения в вузы Министерства обороны Российской Федерации. При этом большинство из них продолжит обучение в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и ее филиале в городе Серпухове.

В этом году из Пермского СВУ впервые выпускается более 70 воспитанников.

Военная академия РВСН – многоуровневое командно-политехническое учебное заведение, крупный научно-исследовательский центр в области военных и технических наук.

На территории академии размещены объекты, воспроизводящие структуру ракетных соединений как стационарного, так и мобильного базирования. Это техническая ракетная база, автодром с позиционным районом полка подвижных грунтовых ракетных комплексов, учебный полигон, учебно-лабораторный корпус, разветвлённая система командных пунктов.

Современные павильоны для новейших образцов вооружения и военной техники обеспечили подготовку курсантов и слушателей для несения боевого дежурства на перспективных ракетных комплексах с автоматизированными системами боевого управления и охраны.

Возведение новых корпусов позволяет в два раза увеличить количество учебных аудиторий академии и повысить интенсивность практических занятий на учебно-тренажёрных средствах с применением систем компьютерного моделирования по всем ведущим специальностям.

В академии создан интегрированный экспозиционный кластер, объединивший в себе все образцы ракетного вооружения от первых советских ракет Р-2 до новейших твердотопливных ракет последних модификаций.

В настоящее время вуз располагает новейшим учебно-лабораторным корпусом, благоустроенными общежитиями для курсантов и слушателей, спортивным комплексом с бассейном и ледовым катком.

В систему подготовки военных специалистов РВСН внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями, 3-D моделированием и электронным документооборотом. Это позволяет преподавателям и курсантам выйти на качественно новый уровень подготовки и освоения учебного материала.

Самоподготовка курсантов проходит с использованием перспективных тренажёрных систем и симуляторов, различных интерактивных сервисов и мультимедийных программ на современной компьютерной технике. Каждый курсант в процессе обучения использует портативные компьютеры (планшеты) с методическими рекомендациями по освоению учебных программ и уникальной электронной библиотекой, что позволяет использовать часы самостоятельной подготовки с максимальной пользой.

Академия готовит офицерские кадры не только для РВСН, 12 Главного Управления Министерства обороны РФ, но и для других видов и родов войск, почти всех силовых структур.

В этом году академия отметит 200-летний юбилей.

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