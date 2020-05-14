14.05.2020 (20:00)

Состоялся телефонный разговор между Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу и министром обороны Франции Флоранс Парли

14 мая состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Франции Флоранс Парли.

Обсуждены меры противодействия распространению коронавируса COVID-2019, двустороннее взаимодействие по военной линии, вопросы контроля над вооружениями.

Министры обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на Севере Африки, а также сверили «часы» по реализации договоренностей, достигнутых в ходе московской встречи в формате «2+2» в сентябре прошлого года.

Генерал армии С.К.Шойгу предложил до конца текущего года организовать работу российско-французских межведомственных экспертных групп по вопросам безопасности, спланировать обмен слушателями для развития отношений в области военного образования, а также предусмотреть визит корабля ВМС Франции в один из портов Российской Федерации и направить корабль ВМФ России в порт Французской Республики.

Кроме того, подтвердил приглашение французским специалистам принять участие в августе-сентябре 2020 года в международном военно-техническом форуме «Армия-2020» и Армейских международных играх.

По итогам состоявшегося разговора руководители военных ведомств России и Франции условились продолжить диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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