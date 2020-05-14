14.05.2020 (18:40)

На аэродром «Чкаловский» прибыл 11-й самолет с российскими военнослужащими, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии

На аэродром «Чкаловский» (Московская обл.) прибыл одиннадцатый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики.

Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Всего 14 мая 2020 г. из Италии совершено два самолёторейса, которыми в Россию будет доставлено 17 военнослужащих и 2 единицы специальной военной техники.

Справочно:

С 22 марта по 7 мая 2020 г. специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа. Обработано 120 зданий и сооружений, более 1 млн. 200 тыс. квадратных метров внутренних помещений, более 500 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

С началом функционирования полевого госпиталя в г. Бергамо с 6 апреля 2020 года российские военные медики приняли на лечение 115 заболевших коронавирусной инфекцией, 76 пациентов выздоровели и выписаны. Для работы в полевом госпитале были задействованы 8 врачебно-сестринских бригад в составе 32 медицинских специалистов, которые осуществляли прием и лечение больных в отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени тяжести. Дежурство врачебно-сестринских бригад было организовано круглосуточно в 3 смены.

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