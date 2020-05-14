14.05.2020 (18:15)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО проведут спецобработку в 10 городах Новгородской области

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии приступили к проведению специальной обработки 10 городов Новгородской области.

Военнослужащие проведут обработку в Чудове, Малой Вишере, а также повторно обработают Новгород, Валдай, Окуловку и др. Дезинфицирующим раствором будут обработаны объекты социальной инфраструктуры, остановки общественного транспорта, дороги общего пользования, фасады и прилегающая территория продуктовых магазинов, зданий образовательных и медицинских учреждений.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты проведут обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14, АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

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