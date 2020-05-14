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14.05.2020 (17:40)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проходят сборы с инструкторами по радиационной, химической и биологической защите

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) проводятся инструкторско-методические сборы с нештатными инструкторами по радиационной, химической и биологической защите.

С участниками сборов проведут теоретические и практические занятия по применению средств индивидуальной защиты с практической отработкой действующих нормативов.

В рамках сборов военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности. Также военнослужащие изучат устройство и порядок подготовки к работе общевойсковых приборов радиационной и химической разведки ВПХР и ДП-5В.

Сборы в ОГРВ ПРРМ с нештатными инструкторами по радиационной, химической и биологической защите проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Сборы
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