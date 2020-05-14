14.05.2020 (17:20)

Российские военнослужащие в Приднестровье отреставрировали объекты жилищно-казарменного фонда

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) отреставрировали объекты жилищно-казарменного фонда.

В рамках комплексного обслуживания военных городков ОГРВ ПРРМ в Тирасполе и Бендерах подрядная организация осуществила оказание услуг по проведению ремонтно-восстановительных и монтажных работ таких объектов, как солдатское общежитие, медицинский пункт и полевой банк. В общей сложности объём фасадных и внутренних работ составил около 6 тыс. квадратных метров, также была проведена замена сетей теплоснабжения в солдатском общежитии роты материального обеспечения.

Ремонтные работы проводились в целях приведения объектов военных городков ОГРВ ПРРМ, соцкультбыта, инженерной инфраструктуры в соответствие современным требованиям к организации боевой и повседневной деятельности, а также повышения их эксплуатационных и эстетических качеств.

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