14.05.2020 (16:30)

Военнослужащим российской военной базы в Таджикистане вручили решения на предоставление жилищных субсидий

Начальник отделения (территориальное, г. Душанбе) федерального государственного казенного учреждения «Центррегионжилье» Татьяна Кадырова вручила многодетным семьям военнослужащих российской военной базы в Таджикистане решения на предоставление жилищных субсидий для приобретения или строительства собственного жилого помещения.

Общая сумма предоставленных жилищных субсидий военнослужащим составила более 23 млн рублей.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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